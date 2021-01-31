Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный трехочковый Лилларда с сиреной – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты субботы в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов дня.
Первое место занял звездный разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард и его победный трехочковый бросок под звук сирены в выездном матче против Чикаго.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Црвена Звезда – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
- Пидручный и Джима – в составе сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке
- Финал Копа Либертадорес. Они делали их вместе!
- Прометей одержал третью победу и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...