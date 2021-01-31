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Безумный матч в НБА: Портленд отыграл у Чикаго 5 очков за 8 секунд

Баскетбол
(1 голосов)

Вот это драма!

Безумный матч в НБА: Портленд отыграл у Чикаго 5 очков за 8 секунд
Новина українською

Чикаго после трехочкового Зака ЛаВина в концовке домашнего матча против Портленда (122:123) к клатчу подошел в очень комфортном положении. Буллз за 8 секунд до конца основного времени игры вели «+5», но тут инициативу в свои руки взял звездный плеймейкер Блэйзерс Дамьен Лиллард, который сперва трехочковым сократил отставание до двух очков, а затем после спорного мяча одновременно с сиреной отправил в кольцо победный бросок через руки Лаури Маркканена. Это лучше увидеть своими глазами.

Лиллард завершил игру с 44 очками. На счету лидера Портленда 8 точных трехочковых при 17 попытках.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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