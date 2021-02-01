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НБА: Денвер остановил Юту, Вашингтон с Ленем обыграл Бруклин
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Нью-Йорк – Клипперс 115:129 (31:29, 34:37, 26:35, 24:28)
Денвер – Юта 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26)
Индиана – Филадельфия 110:119 (28:18, 35:36, 32:28, 15:37)
Торонто – Орландо 115:102 (27:15, 31:29, 26:29, 31:29)
Вашингтон – Бруклин 149:146 (28:38, 37:33, 36:37, 48:38)
Алексей Лень за 4 минуты набрал 2 очка (1 из 3 с игры).
Миннесота – Кливленд 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18)
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