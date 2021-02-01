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Мощный данк лидера Торонто – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов вчерашнего игрового дня.
Подборку возглавил данк форварда Торонто Паскаля Сиакама через Аарона Гордона из Орландо.
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