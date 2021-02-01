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Вашингтон Леня совершил сумасшедший камбэк в концовке матча с Бруклином

Баскетбол
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Очередной триллер в НБА

Вашингтон Леня совершил сумасшедший камбэк в концовке матча с Бруклином
Новина українською

Вашингтон в матче регулярного чемпионата обыграл Бруклин (149:146).

За 12,3 секунды до конца решающей четверти Уизардс уступали «-5». Казалось, все идет к очередному поражению команды Алексея Леня, но тут о себе напомнили главные звезды столичной команды – Брэдли Бил и Расселл Уэстбрук с интервалом в 4 секунды отгрузили в корзину Бруклина два подряд трехочковых.

У Нетс было достаточно времени на ответ, но гости не смогли вывести на бросок Кевина Дюранта, а Тимоте Луваву-Кабарро из-под кольца забить не смог.

Алексей Лень минимально поучаствовал в победе Вашингтона, набрав 2 очка за 4 минуты.

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В статье: НБА Вашингтон Уизардз Бруклин Нетс
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