Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс: Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на Тома Брэди
Леброн все так же хочет побеждать
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс", четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на легендарного 43-летнего игрока в американский футбол, шестикратного чемпиона NFL Тома Брэди, который по-прежнему продолжает выступления.
"В нашем возрасте мы по-прежнему способны доминировать в своих видах спорта. У нас есть общая цель — побеждать, причём побеждать на самом высоком уровне", — приводит слова Леброна обозреватель Райан Уорд на своей странице в "Твиттере".
Леброн Джеймс не раз давал понять, что намерен продолжать выступление в НБА как можно дольше.
Популярное сейчас
- Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко
- Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Эффектное добивание от форварда Портленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО