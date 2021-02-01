Леброн Джеймс: Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на Тома Брэди

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс", четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на легендарного 43-летнего игрока в американский футбол, шестикратного чемпиона NFL Тома Брэди, который по-прежнему продолжает выступления.

"В нашем возрасте мы по-прежнему способны доминировать в своих видах спорта. У нас есть общая цель — побеждать, причём побеждать на самом высоком уровне", — приводит слова Леброна обозреватель Райан Уорд на своей странице в "Твиттере".

Леброн Джеймс не раз давал понять, что намерен продолжать выступление в НБА как можно дольше.