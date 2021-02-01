  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс: Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на Тома Брэди
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс: Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на Тома Брэди

Баскетбол
(1 голосов)

Леброн все так же хочет побеждать

Леброн Джеймс: Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на Тома Брэди
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс", четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на легендарного 43-летнего игрока в американский футбол, шестикратного чемпиона NFL Тома Брэди, который по-прежнему продолжает выступления.

"В нашем возрасте мы по-прежнему способны доминировать в своих видах спорта. У нас есть общая цель — побеждать, причём побеждать на самом высоком уровне", — приводит слова Леброна обозреватель Райан Уорд на своей странице в "Твиттере".

Леброн Джеймс не раз давал понять, что намерен продолжать выступление в НБА как можно дольше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Том Брэди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...