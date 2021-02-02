Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Лейкерс разобрались с Атлантой, Милуоки разбил Портленд
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Майами – Шарлотт 121:129 OT (29:28, 28:26, 25:34, 31:25, 8:16)
Атланта – Лейкерс 99:107 (25:28, 21:22, 30:25, 23:32)
Кливленд – Миннесота 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)
Оклахома – Хьюстон 106:136 (24:48, 30:25, 22:29, 30:34)
Нью-Орлеан – Сакраменто 109:118 (33:30, 29:30, 32:27, 15:31)
Милуоки – Портленд 134:106 (46:36, 33:20, 34:21, 21:29)
Чикаго – Нью-Йорк 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)
Сан-Антонио – Мемфис 102:133 (31:33, 22:36, 30:27, 19:37)
Даллас – Финикс 108:109 (22:22, 31:25, 29:30, 26:32)
Матч Денвер – Детройт перенесен из-за протоколов НБА по коронавирусу
Популярное сейчас
- Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Режим не нарушал, уехал по семейным обстоятельствам - Селезнев продолжает все отрицать
- Контракт Коваленко с Аталантой подписан по схеме 4+1
- Прометей одержал третью победу и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО