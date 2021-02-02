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НБА: Лейкерс разобрались с Атлантой, Милуоки разбил Портленд

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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс разобрались с Атлантой, Милуоки разбил Портленд
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Майами – Шарлотт 121:129 OT (29:28, 28:26, 25:34, 31:25, 8:16)

Атланта – Лейкерс 99:107 (25:28, 21:22, 30:25, 23:32)

Кливленд – Миннесота 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)

Оклахома – Хьюстон 106:136 (24:48, 30:25, 22:29, 30:34)

Нью-Орлеан – Сакраменто 109:118 (33:30, 29:30, 32:27, 15:31)

Милуоки – Портленд 134:106 (46:36, 33:20, 34:21, 21:29)

Чикаго – Нью-Йорк 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)

Сан-Антонио – Мемфис 102:133 (31:33, 22:36, 30:27, 19:37)

Даллас – Финикс 108:109 (22:22, 31:25, 29:30, 26:32)

Матч Денвер – Детройт перенесен из-за протоколов НБА по коронавирусу

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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