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Победный трехочковый Букера в матче с Далласом – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов игрового дня.
На первом месте расположился звездный защитник Финикса Девин Букер, который закрыл матч с Далласом победным трехочковым за 1,5 секунды до конца игры.
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