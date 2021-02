Power Ranking НБА: Клипперс обошли Лейкерс, клубы украинцев пасут задних

За две недели до старта: топ-10 фаворитов сезона в НБА

№1. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-5

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Кто больше всех заслуживает оказаться на вершине рейтинга, если не команда с лучшим процентом побед? Клипперс за последние две недели выиграли 10 из 11 матчей, причем единственное поражение команда Тайрона Лью потерпела в тот момент, когда Кавай Леонард и Пол Джордж отсутствовали в связи с протоколом НБА по коронавирусу.

Главные звезды Парусников оба играют на уровне топ-10 игроков НБА. Леонард и Джордж в текущем сезоне имеют гроссмейстерскую бросковую линейку – 50% с игры, 40% трехочковых и 90% с линии штрафных. Клипперс выиграли 9 матчей подряд с гигантским преимуществом (19,2 очка на 100 владений), когда Кавай и Пол одновременно находились на площадке.

При этом Клипперс взобрались на вершину даже на фоне кадровых проблем – Патрик Беверли не играет с 24 января, а Николя Батюм пропустил последний матч против Нью-Йорка. Потерю первого неплохо компенсирует Реджи Джексон (13,0 очка в среднем за игру за последние 6 матчей), а Батюма в стартовой пятерке против Никс эффективно заменил Патрик Паттерсон (13 очков за 19 минут, 5 из 5 с игры).

№2. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 15-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

С третьим защитным рейтингом в НБА Филадельфия вырвалась на первую позицию на Востоке и даже ушла в небольшой отрыв от Бруклина и компании. 76-е на прошлой неделе с баззер-биттером от Тобайаса Харриса обыграли Лейкерс, а в воскресном матче против Индианы после большого перерыва отыгрались с «-20» и открыли счет победам в сезоне без Джоэля Эмбиида.

Филадельфия не проиграла ни одного из 11 матчей, когда на площадке присутствовали Сет Карри и Джоэль Эмбиид. Камерунский центровой прямо сейчас входит в топ-3 претендентов на MVP, собирая в среднем за игру мощный дабл-дабл (28,3 очка+11,1 подбора) при 54-процентной реализации бросков с игры.

В текущем сезоне нет более стабильной команды, чем Филадельфия Дока Риверса. Остаются вопросы, как этот состав будет выглядеть в плей-офф, но пока у 76-х все идет хорошо.

№3. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Лейкерс ожидаемо столкнулись с потерями по ходу 7-матчевого выездного турне по Востоку и спустились на третье место в конференции. В свежем состоянии ЛеБрон Джеймс и компания разобрались с Милуоки, Чикаго и Кливлендом, но затем последовало обидное поражение от Филадельфии и необъяснимый провал во второй половине матча с кризисным Детройтом, а от третьего поражения кряду Озерных спасла только неспособность разыгрывающего Бостона Кембы Уокера забить не самый сложный мяч со средней дистанции.

ЛеБрон Джеймс в 36 лет продолжает погоню за MVP – на прошлой неделе «Король» в среднем набирал по 30,8 очка и забивал почти 55% бросков с игры. В ностальгическом матче с Кливлендом Джеймс выбил 46 очков – его лучший результат за 27 месяцев.

У Лейкерс по-прежнему лучшая защита в НБА, а по показателю +/- подопечных Фрэнка Фогеля опережают только соседи из Клипперс. В общем, последние неудачи действующих чемпионов объясняются банальной усталостью, не более того.

№4. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 12-8

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Денвер в воскресенье с 47-очковым перформансом от Николы Йокич поставил точку в 11-матчевой победной серии Юты. Наггетс после медленного старта выиграли 11 из 15 последних матчей, а три из четырех проигранных поединков Денвер отдал только в клатче.

Nikola Jokić recorded his 20th double-double of the season.



That's the 2nd-longest streak to start a season since the NBA-ABA merger, trailing only Bill Walton's 34-game streak in 1976-77. pic.twitter.com/f4GQ4ic3kR — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 31, 2021

Йокич небезосновательно может считать себя №1 среди центровых НБА – серб в сезоне 2020-2021 ни разу не покидал площадку без дабл-дабла, а его серия с 20 и более очками насчитывает уже 11 матчей подряд. Никола остается королем средней дистанции – он один из пяти игроков лиги с как минимум 53% реализации при 50 и более бросках с дистанции в 5-9 фунтов.

На этой неделе Денвер впервые встретится с Лейкерс с тех пор, как эти команды в сентябре выясняли финалиста плей-офф от Запада. Посмотрим, на самом ли деле команда Майкла Мэлоуна готова к реваншу.

№5. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 15-5

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Юта за счет 11-матчевой победной серии поднялась в топ-6 по атакующему и защитному рейтингах, а также взлетела на четвертое место по показателю +/-.

Этот факт не может не впечатлять – по ходу своего стрика команда Куинна Снайдера в четвертых четвертях суммарно уступала в счете лишь 57 секунд!

Win Streak # for @utahjazz

Jazz have led for 40 or more minutes in 8 of the 11 games (This is insane)

Have led by at least 17 in 10 of the 11 games

Have led by at least 20 in 8 of the 11 games



Offensive Rating: 119.1 (#2)

Defensive Rating: 103.8 (#2)

Differential: #1 pic.twitter.com/SvLMdVCSHd — David Locke (@DLocke09) January 31, 2021

У Юты впереди очень непростой календарь – после Детройта, Атланты и Шарлотт Джаз за две недели сыграют с Индианой, Бостоном, Милуоки, Майами, Филадельфией, Клипперс (дважды) и Лейкерс.

Мормонам как никогда понадобится здоровый Донован Митчелл, который после сотрясения мозга в двух последних матчах против Денвера и Нью-Йорка реализовал только 6 из 27 с игры.

№6. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 13-9

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Бруклин после громкого обмена Джеймса Хардена ожидаемо стал еще быстрее и еще эффективней у чужого кольца, а вот в обороне у команды Стива Нэша по-прежнему проходной двор. Более того, с тех пор, как Харден перевез свои таланты к Кайри Ирвингу и Кевину Дюранту, у Нетс худший в НБА защитный рейтинг (124,6 пропущенных очка в среднем за игру).

Эта неспособность защищаться не позволяет Бруклину добывать уверенные победы. В 9 из 12 последних матчах Нетс сталкивались с клатчем, а в недавнем матче с Вашингтоном и вовсе умудрились проиграть, ведя «+5» за 10 секунд до конца основного времени игры.

Если взглянуть на игровое время Дюранта, Хардена и Ирвинга, то текущая ситуация в будущем не сулит Бруклину ничего хорошего. Из-за короткой ротации Нэш вынужден держать своих звезд на площадке по 38-40 минут, а ведь Дюрант совсем недавно пропустил больше года из-за тяжелой травмы, да и Ирвинг склонен к частым появлениям в лазарете…

№7. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 12-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

В прошлом сезоне Милуоки потерпел 8-е поражение в сезоне только в 54-м матче регулярного чемпионата – сейчас у Янниса Адетокумбо и компании уже 8 поражений, а все из-за катастрофы у своего кольца. За последние две недели Бакс показывают лишь 26-й защитный рейтинг, пропуская в среднем за 100 владений по 117,5 очка.

У Милуоки регулярно возникают неприятности в тех матчах, в которых команде Майка Буденхольцера противостоят претенденты на титул. Бакс во второй половине января с интервалом в три дня проиграли Лейкерс и Бруклину, а теперь начали оступаться на коллективах калибра Шарлотт и Нью-Орлеана.

Как там дела у Янниса Адетокумбо? Двукратный MVP, несмотря на доминирующую персональную статистику (27,8 очка и 11,4 подбора в среднем за игру), в этом сезоне стал еще хуже бросать с трехочковой дуги, еще больше промахиваться с линии штрафных и вышел на личный антирекорд по количеству потерь.

№8. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 9-6

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Мемфис из-за протоколов НБА по коронавирусу был неактивным на протяжении 11 дней, однако длительный простой не мешает Гриззлис вот уже на протяжении семи матчей оставаться непобедимыми. За счет трехнедельной беспроигрышной серии Мемфис под руководством 36-летнего Тейлора Дженкинса достиг рубежа в 60% побед и поднялся в топ-5 Западной конференции.

Поразительно, но даже без Джарена Джексона-младшего, Йонаса Валанчюнаса, Грейсона Аллена и Джастиса Уинслоу у Мемфиса второй защитный рейтинг в сезоне. С атакой (107,0 очка за 100 владений, 24-е место в лиге) у Гриззлис дела идут не так хорошо, но нужно учитывать, что главная звезда команды Джа Морант в этом сезоне из-за растяжения лодыжки провел всего шесть матчей.

№9. Бостон Селтикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 10-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Бостон проиграл 5 из 7 последних матчей, а в принципиальной битве с Лейкерс Селтикс на 1-2 недели потеряли Маркуса Смарта – главного авторитета в раздевалке и важного мотиватора для молодых звезд команды.

Джайлен Браун и Джейсон Тэйтум в последних матчах в среднем за игру набирают по 26 очков и забивают свыше 50% бросков, но Бостону этого все равно не хватает, чтобы регулярно пополнять баланс побед. Сейчас Селтикс особенно нуждаются в возвращении привычного Кембы Уокера, который в этом сезоне реализует только 37% с игры, включая 29% трехочковых.

№10. Финикс Санс

Показатель побед/поражений в сезоне – 11-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Финикс в середине января столкнулся с пятью поражениями в шести матчах, затем Санс на несколько игр потеряли Девина Букера и временно выпали из зоны плей-офф.

Chris Paul ( @CP3 ) 29 points 12 assists was going crazy in the win tonight ???????? that in an out set up and reads in the pick and roll is nasty ???? pic.twitter.com/UBNaBSqbxU — Swish Cultures (@swishcultures_) January 31, 2021

В отсутствие главного скорера Крис Пол взял инициативу в свои руки и еще раз напомнил всей лиге, за что ему платят свыше 40 миллионов долларов в год. 35-летний разыгрывающий в трех последних матчах вышел на космический уровень эффективности – 36,0 очка, 6,7 подбора и 10,0 передачи при 55% попаданий с игры.

№28. Детройт Пистонс

Показатель побед/поражений в сезоне – 5-15

Место в предыдущей версии рейтинга – 30

Детройт Святослава Михайлюка в шестой раз в истории франшизы на старте сезона проиграл 15 из 20 матчей. Пистонс остаются единственной командой в лиге, неспособной выиграть два матча подряд. При этом за последнюю неделю Детройт умудрился обыграть Филадельфию и Лейкерс, пусть и без Джоэля Эмбиида и Энтони Дэвиса соответственно.

Михайлюк прочно засел на скамейке запасных и растерял уверенность в своем броске. У Святослава за последние 8 матчей лишь 32% с игры и скромные 3,5 очка в среднем за вечер. На контрасте с украинцем его непосредственный конкурент Уэйн Эллингтон выдал серию из семи матчей с как минимум 15 набранными очками.

№30. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 4-12

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Было бы наивно рассчитывать, что приход Алексея Леня с его скромными минутами как-то отразится на том, что происходит в Вашингтоне. Уизардс остаются самой быстрой командой лиги со второй худшей защитой и средним нападением.

Вашингтон с поздними трехочковыми от Брэдли Била и Рассела Уэстбрука только что вырвал из рук Бруклина победу. Этот камбэк может стать для столичной команды позитивным импульсом перед невероятно насыщенным отрезком с 14-ю матчами до конца февраля.

Лень свои первые матчи в Вашингтоне провел за спиной надежного Робина Лопеса. Украинский центровой в среднем за игру проводит по 13 минут, принося команде по 6,0 очка и 4,0 подбора при 58% реализации с игры. В ближайшее время у Алексея будет много работы – и только от него зависит, сможет ли он стать более важной частью команды.