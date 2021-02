ЛеБрон Джеймс во время матча поругался с болельщицей. Оба использовали слово "сучка"

Лейкерс в выездном матче регулярного чемпионата обыграли Атланту (99:107), а главным событием стал не баскетбол, а конфликт ЛеБрона Джеймса с одной из болельщиц.

За 8 минут до конца матча Джеймс вступил в перепалку с одним из фанатов Атланты. Ситуация усугубилась настолько, что судьи остановили матч, а служба безопасности вывела нескольких человек из зала.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll