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ЛеБрон Джеймс во время матча поругался с болельщицей. Оба использовали слово "сучка"
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Лейкерс в выездном матче регулярного чемпионата обыграли Атланту (99:107), а главным событием стал не баскетбол, а конфликт ЛеБрона Джеймса с одной из болельщиц.
За 8 минут до конца матча Джеймс вступил в перепалку с одним из фанатов Атланты. Ситуация усугубилась настолько, что судьи остановили матч, а служба безопасности вывела нескольких человек из зала.
The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021
А вот как все выглядело глазами девушки:
February 2, 2021
Позже она записала обращение, в котором заявила, что Джеймс оскорбил ее мужа, а ее назвал «сучкой» и посоветовал закрыть рот. Она ответила ему тем же оскорблением.
February 2, 2021
ЛеБрон Джеймс в матче с Атлантой набрал 21 очко и раздал 9 результативных передач.
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