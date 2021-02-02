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ЛеБрон Джеймс во время матча поругался с болельщицей. Оба использовали слово "сучка"

Баскетбол
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Главная история дня в НБА

ЛеБрон Джеймс во время матча поругался с болельщицей. Оба использовали слово "сучка"
Новина українською

Лейкерс в выездном матче регулярного чемпионата обыграли Атланту (99:107), а главным событием стал не баскетбол, а конфликт ЛеБрона Джеймса с одной из болельщиц.

За 8 минут до конца матча Джеймс вступил в перепалку с одним из фанатов Атланты. Ситуация усугубилась настолько, что судьи остановили матч, а служба безопасности вывела нескольких человек из зала.

А вот как все выглядело глазами девушки:

Позже она записала обращение, в котором заявила, что Джеймс оскорбил ее мужа, а ее назвал «сучкой» и посоветовал закрыть рот. Она ответила ему тем же оскорблением.

ЛеБрон Джеймс в матче с Атлантой набрал 21 очко и раздал 9 результативных передач.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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