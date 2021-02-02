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Хьюстон побил рекорд НБА
Рокетс поймали второе дыхание после ухода Джеймса Хардена
Хьюстон в сегодняшнем матче регулярного чемпионата на выезде разгромил Оклахому (136:106). В первой четверти Рокетс набрали 48 очков и реализовали рекордные в истории НБА 11 трехочковых.
Всего в матче с Тандер гости настреляли 28 трехочковых и обновили рекорд франшизы.
The @HoustonRockets tie the NBA RECORD for threes in a quarter, knocking down 11 in the 1st Q!— NBA.com/Stats (@nbastats) February 2, 2021
Gordon: 2-2
Oladipo: 2-2
Wall: 2-2
House Jr.: 2-2
Wood: 2-3
Tucker: 1-2 pic.twitter.com/DRvMnuEQLD
Хьюстон с показателем 10-9 занимает восьмое место в Западной конференции.
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