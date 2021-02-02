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Хьюстон побил рекорд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Рокетс поймали второе дыхание после ухода Джеймса Хардена

Хьюстон побил рекорд НБА
Новина українською

Хьюстон в сегодняшнем матче регулярного чемпионата на выезде разгромил Оклахому (136:106). В первой четверти Рокетс набрали 48 очков и реализовали рекордные в истории НБА 11 трехочковых.

Всего в матче с Тандер гости настреляли 28 трехочковых и обновили рекорд франшизы.

Хьюстон с показателем 10-9 занимает восьмое место в Западной конференции.

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс
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