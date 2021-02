Хьюстон побил рекорд НБА

Хьюстон в сегодняшнем матче регулярного чемпионата на выезде разгромил Оклахому (136:106). В первой четверти Рокетс набрали 48 очков и реализовали рекордные в истории НБА 11 трехочковых.

Всего в матче с Тандер гости настреляли 28 трехочковых и обновили рекорд франшизы.

The @HoustonRockets tie the NBA RECORD for threes in a quarter, knocking down 11 in the 1st Q!



Gordon: 2-2

Oladipo: 2-2

Wall: 2-2

House Jr.: 2-2

Wood: 2-3

Tucker: 1-2 pic.twitter.com/DRvMnuEQLD