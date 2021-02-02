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НБА представила лучшие моменты 6-й недели сезона. ВИДЕО
15-минутная подборка элитного баскетбола
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал лучшие моменты шестой недели регулярного чемпионата.
В этом видео очередной победный бросок звезды Портленда Дамьена Лилларда, невероятный камбэк Вашингтона в матче с Бруклином и многое другое.
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