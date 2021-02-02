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Лейкерс назвал две приоритетные трансферные цели
В список вошел защитник Детройта и Нью-Орлеана
Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" продолжает искать возможности для усиления состава. На данный момент в калифорнийском клубе обратили внимание на атакующего защитника "Детройт Пистонс" Уэйна Эллингтона и защитника "Нью-Орлеан Пеликанс" Джей Джей Редика, пишет Bleacher Report.
Редик в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 7,9 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 1,3 передачи.
Что касается Эллингтона, в нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, набирая в них 12,5 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 1,1 передачи.
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