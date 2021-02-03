  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Лень и Михайлюк не впечатляют и проигрывают
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Лень и Михайлюк не впечатляют и проигрывают

Баскетбол
(2 голосов)

Очередной неудачный день для украинских легионеров

НБА: Лень и Михайлюк не впечатляют и проигрывают
Новина українською

Алексей Лень ничем не смог помочь Вашингтону в домашнем поражении от Портленда. Украинец стал лучшим в команде по показателю полезности (+13), но при этом за 8 минут набрал всего 2 очка (1 из 1 с игры), собрал 3 подбора и отдал 2 результативных передачи.

Вашингтон – Портленд 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26)

Детройт на выезде ожидаемо уступил Юте, а Святослав Михайлюк за 5 минут отметился одним точным трехочковым. Показатель полезности украинского защитника Пистонс составил «-3».

Юта – Детройт 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
03.02.2021 в 10:20
Да там тренеры "не впечатляют". И в Вашингтоне, и в Детройте!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...