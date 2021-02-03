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НБА: Лень и Михайлюк не впечатляют и проигрывают
Очередной неудачный день для украинских легионеров
Алексей Лень ничем не смог помочь Вашингтону в домашнем поражении от Портленда. Украинец стал лучшим в команде по показателю полезности (+13), но при этом за 8 минут набрал всего 2 очка (1 из 1 с игры), собрал 3 подбора и отдал 2 результативных передачи.
Вашингтон – Портленд 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26)
Детройт на выезде ожидаемо уступил Юте, а Святослав Михайлюк за 5 минут отметился одним точным трехочковым. Показатель полезности украинского защитника Пистонс составил «-3».
Юта – Детройт 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28)
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