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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Бруклин обыграл Клипперс, Индиана остановила Мемфис

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Бруклин обыграл Клипперс, Индиана остановила Мемфис
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Орландо – Торонто 108:123 (31:33, 29:31, 22:32, 26:27)

Бруклин – Клипперс 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30)

Индиана – Мемфис 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31)

Голден Стэйт – Бостон 107:111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Бруклин Нетс НБА: Бруклин обыграл Клипперс Индиана остановила Мемфис Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира Орландо – Торонто 108:123 (31:33 29:31 22:32 26:27) Бруклин – Клипперс 124:120 (24:32 33:26 31:32 36:30) Индиана – Мемфис 134:116 (37:27 34:23 33:35 30:31) Голден Стэйт – Бостон 107:111 (35:24 17:28 33:34 22:25)
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