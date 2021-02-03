Бывший одноклубник Леня набрал 54 очка и побил рекорд НБА

Защитник Торонто Фред Ванвлит в матче с Орландо (123:108) набрал 54 очка (17 из 23 с игры, 11 из 14 трехочковых, 9 из 9 с линии штрафных) и обновил рекорд франшизы по результативности. Прежде это достижение принадлежало ДеМару ДеРозану (52).

Ванвлит стал новым рекордсменом НБА по количеству набранных очков среди игроков, которые не были выбраны на драфте. Предыдущим обладателем рекорда был Мозес Мэлоун (53).

Также Ванвлит побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых среди незадрафтованных баскетболистов. Это достижение один из лидеров Торонто отобрал у двух действующих игроков – Данкана Робинсона (Майами) и Уэсли Мэттьюза (Лейкерс).

Фред Ванвлит в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 20,4 очка, 4,3 подбора и 6,2 передачи.