НБА назвала лучших игроков декабря-января

НБА назвала Николу Йокича (Денвер) и Джоэля Эмбиида (Филадельфия) лучшими игроками декабря-января в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Йокич помог Денверу одержать 12 побед в 20 матчах, а Филадельфия с Эмбиидом на площадке выиграла 14 из 16 поединков.

Что интересно, в НБА два центровых стали лучшими игроками месяца впервые с ноября 2006 года, когда обладателями наград стали Дуайт Ховард из Орландо и Яо Минь (Хьюстон).

Лучшими новичками декабря-января НБА признала Ламело Болла (Шарлотт) и Тайриза Халибертона (Сакраменто), а среди тренеров лига отметила Дока Риверса (Филадельфия) и Куинна Снайдера (Юта).