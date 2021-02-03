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НБА назвала лучших игроков декабря-января

Баскетбол
(1 голосов)

В лиге доминируют центровые

НБА назвала лучших игроков декабря-января
Новина українською

НБА назвала Николу Йокича (Денвер) и Джоэля Эмбиида (Филадельфия) лучшими игроками декабря-января в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Йокич помог Денверу одержать 12 побед в 20 матчах, а Филадельфия с Эмбиидом на площадке выиграла 14 из 16 поединков.

Что интересно, в НБА два центровых стали лучшими игроками месяца впервые с ноября 2006 года, когда обладателями наград стали Дуайт Ховард из Орландо и Яо Минь (Хьюстон).

Лучшими новичками декабря-января НБА признала Ламело Болла (Шарлотт) и Тайриза Халибертона (Сакраменто), а среди тренеров лига отметила Дока Риверса (Филадельфия) и Куинна Снайдера (Юта).

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В статье: НБА Никола Йокич Джоэль Эмбиид
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