НБА назвала лучших игроков декабря-января

НБА назвала Николу Йокича (Денвер) и Джоэля Эмбиида (Филадельфия) лучшими игроками декабря-января в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Йокич помог Денверу одержать 12 побед в 20 матчах, а Филадельфия с Эмбиидом на площадке выиграла 14 из 16 поединков.

The Kia NBA Players of the Month for December and January! #KiaPOTM



West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/eJxaGfULrk