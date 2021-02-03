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НБА назвала лучших игроков декабря-января
В лиге доминируют центровые
НБА назвала Николу Йокича (Денвер) и Джоэля Эмбиида (Филадельфия) лучшими игроками декабря-января в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Йокич помог Денверу одержать 12 побед в 20 матчах, а Филадельфия с Эмбиидом на площадке выиграла 14 из 16 поединков.
The Kia NBA Players of the Month for December and January! #KiaPOTM— NBA (@NBA) February 2, 2021
West: Nikola Jokic (@nuggets)
East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/eJxaGfULrk
Что интересно, в НБА два центровых стали лучшими игроками месяца впервые с ноября 2006 года, когда обладателями наград стали Дуайт Ховард из Орландо и Яо Минь (Хьюстон).
Лучшими новичками декабря-января НБА признала Ламело Болла (Шарлотт) и Тайриза Халибертона (Сакраменто), а среди тренеров лига отметила Дока Риверса (Филадельфия) и Куинна Снайдера (Юта).
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