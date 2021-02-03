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Дюрант установил рекорд в НБА
Ему удалось набрать 500 очков
Форвард Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" преодолел отметку в 500 набранных очков в составе "Бруклин Нетс", что позволило ему в очередной раз вписать своё имя в статистическую историю лиги.
"Дюрант набрал 500 очков с "Нетс" всего за 17 игр. Это второй результат в истории НБА. Только Уилт Чемберлен сделал это быстрее с "Уорриорз" в сезоне-1959/1960 (14 игр)", — сообщается в "твиттере" ESPN Stats.
Кевин, будучи игроком "Голден Стэйт Уорриорз", получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с "Торонто Рэпторс". После этого он присоединился к "Нетс", но смог дебютировать за "Бруклин" лишь 22 декабря 2020 года.
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