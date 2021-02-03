  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дюрант установил рекорд в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюрант установил рекорд в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Ему удалось набрать 500 очков

Дюрант установил рекорд в НБА
Новина українською

Форвард Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" преодолел отметку в 500 набранных очков в составе "Бруклин Нетс", что позволило ему в очередной раз вписать своё имя в статистическую историю лиги.

"Дюрант набрал 500 очков с "Нетс" всего за 17 игр. Это второй результат в истории НБА. Только Уилт Чемберлен сделал это быстрее с "Уорриорз" в сезоне-1959/1960 (14 игр)", — сообщается в "твиттере" ESPN Stats.

Кевин, будучи игроком "Голден Стэйт Уорриорз", получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с "Торонто Рэпторс". После этого он присоединился к "Нетс", но смог дебютировать за "Бруклин" лишь 22 декабря 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...