Лень набрал 10 очков в победе Вашингтона от Майами

Вашингтон, несмотря на отсутствие Рассела Уэстбрука, на выезде вырвал победу над Майами.

Алексей Лень впервые в сезоне провел на площадке более 25 минут. Украинский центровой Уизардс набрал 10 очков (3 из 4 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрал 8 подборов и отдал 3 результативных передачи. С Ленем на площадке Вашингтон переиграл Майами с разницей в 7 очков.

В сезоне 2020-2021 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 3,7 очка и 2,6 подбора.

Майами – Вашингтон 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)