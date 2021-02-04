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Лень набрал 10 очков в победе Вашингтона от Майами
Алексей остановился в шаге от обновления лучшего результата в сезоне
Вашингтон, несмотря на отсутствие Рассела Уэстбрука, на выезде вырвал победу над Майами.
Алексей Лень впервые в сезоне провел на площадке более 25 минут. Украинский центровой Уизардс набрал 10 очков (3 из 4 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрал 8 подборов и отдал 3 результативных передачи. С Ленем на площадке Вашингтон переиграл Майами с разницей в 7 очков.
В сезоне 2020-2021 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 3,7 очка и 2,6 подбора.
Майами – Вашингтон 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)
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