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НБА: Милуоки разгромил Индиану, победы Клипперс и Филадельфии

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Милуоки разгромил Индиану, победы Клипперс и Филадельфии
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Милуоки – Индиана 130:110 (29:21, 39:30, 38:21, 24:38)

Шарлотт – Филадельфия 111:118 (13:30, 29:34, 34:25, 35:29)

Атланта – Даллас 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34)

Кливленд – Клипперс 99:121 (25:33, 24:19, 25:36, 25:33)

Чикаго – Нью-Йорк 103:107 (17:34, 35:29, 24:28, 27:16)

Оклахома – Хьюстон 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29)

Сан-Антонио – Миннесота 111:108 (29:33, 25:32, 25:25, 32:18)

Нью-Орлеан – Финикс 123:101 (28:25, 20:21, 40:28, 35:27)

Сакраменто – Бостон 116:111 (22:26, 30:25, 29:31, 35:29)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс
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