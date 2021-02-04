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Шикарная комбинация от Шарлотт с данком Бриджеса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал опубликовал топ-10 лучших моментов четверга.
На первом месте сегодня оказался быстрый прорыв от баскетболистов Шарлотт с эффектной передачей из-за спины от ЛаМело Болла и данком Майлза Бриджеса.
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