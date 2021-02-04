Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские клубы получили соперников по плей-офф Кубку Европы ФИБА
Матчи состоятся в конце марта
БК Днепр, БК Прометей и БК Киев-Баскет в конце февраля успешно преодолели групповой этап Кубка Европы ФИБА и вышли в 1/8 финала. Накануне украинские клубы узнали имена своих первых соперников по плей-офф.
Примечательно, что три представителя Суперлиги не могут пересечься друг с другом вплоть до полуфинала.
Днепр (Украина) - Орадя (Румыния)
Прометей (Украина) - Монс (Бельгия)
Ирони Н-Ц (Израиль) - Киев-Баскет (Украина)
Сибиу (Румыния) - Реджо-Эмилия (Италия)
Сталь (Польша) - Ден Бош (Нидерланды)
Фрибург (Швейцария) - Балкан (Болгария)
Парма (Россия) - Рилски Спортист (Болгария)
Ираклис (Греция) - Анвил (Польша)
Днепр (Украина) - Орадя (Румыния)/ Сибиу (Румыния) - Реджо-Эмилия (Италия)
Прометей (Украина) - Монс (Бельгия)/ Сталь (Польша) - Ден Бош (Нидерланды)
Ирони Н-Ц (Израиль) - Киев-Баскет (Украина)/ Ираклис (Греция) - Анвил (Польша)
Фрибург (Швейцария) - Балкан (Болгария)/Парма (Россия) - Рилски Спортист (Болгария)
Согласно регламенту, 1/8 и 1/4 финала Кубка Европы ФИБА будет состоять из одного матча. Поединки пройдут с 23 по 25 марта в закрытых «пузырях».
Популярное сейчас
- Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии
- Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля. Таблица АПЛ 2020/21
- Кубок Испании. Четвертьфинал. Гранада - Барселона 3:5. Из пропасти в облака
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО