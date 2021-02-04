Украинские клубы получили соперников по плей-офф Кубку Европы ФИБА

БК Днепр, БК Прометей и БК Киев-Баскет в конце февраля успешно преодолели групповой этап Кубка Европы ФИБА и вышли в 1/8 финала. Накануне украинские клубы узнали имена своих первых соперников по плей-офф.

Примечательно, что три представителя Суперлиги не могут пересечься друг с другом вплоть до полуфинала.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Европы ФИБА:

Днепр (Украина) - Орадя (Румыния)

Прометей (Украина) - Монс (Бельгия)

Ирони Н-Ц (Израиль) - Киев-Баскет (Украина)

Сибиу (Румыния) - Реджо-Эмилия (Италия)

Сталь (Польша) - Ден Бош (Нидерланды)

Фрибург (Швейцария) - Балкан (Болгария)

Парма (Россия) - Рилски Спортист (Болгария)

Ираклис (Греция) - Анвил (Польша)

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Европы ФИБА:

Днепр (Украина) - Орадя (Румыния)/ Сибиу (Румыния) - Реджо-Эмилия (Италия)

Прометей (Украина) - Монс (Бельгия)/ Сталь (Польша) - Ден Бош (Нидерланды)

Ирони Н-Ц (Израиль) - Киев-Баскет (Украина)/ Ираклис (Греция) - Анвил (Польша)

Фрибург (Швейцария) - Балкан (Болгария)/Парма (Россия) - Рилски Спортист (Болгария)

Согласно регламенту, 1/8 и 1/4 финала Кубка Европы ФИБА будет состоять из одного матча. Поединки пройдут с 23 по 25 марта в закрытых «пузырях».