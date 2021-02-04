Одноклубник Леня превзошел достижение Майкла Джордана

Защитник Вашингтона Брэдли Бил в матче с Майами (103:100) набрал 30 очков (11 из 23 с игры, 6 из 8 с линии штрафных). Бил на старте 2020-2021 в 17-м матче подряд набрал как минимум 25 очков и превзошел показатель легенды НБА Майкла Джордана, который в сезоне 1988-89 в 16 поединках кряду отгружал в корзину соперников 25 и более очков. С тех пор до Била никому не удавалась столь длительная результативная серия.

Bradley Beal (32 PTS tonight) passes Michael Jordan for the most consecutive 25+ point games to start a season since 1976-77. @EliasSports



Beal: 17 straight (2020-21)

MJ: 16 straight (1988-89) pic.twitter.com/IKozDa7A68 — NBA History (@NBAHistory) February 4, 2021

Абсолютным рекордсменом НБА по количеству матчей подряд с 25+ очками со старта сезона является Уилт Чемберлен – 80 поединков.

Брэдли Бил в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 34,8 очка и 5,1 подбора, но у Вашингтона всего 5 побед в 18 матчах.