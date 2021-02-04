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Одноклубник Леня превзошел достижение Майкла Джордана

Баскетбол
(1 голосов)

Брэдли Била не остановить

Одноклубник Леня превзошел достижение Майкла Джордана
Новина українською

Защитник Вашингтона Брэдли Бил в матче с Майами (103:100) набрал 30 очков (11 из 23 с игры, 6 из 8 с линии штрафных). Бил на старте 2020-2021 в 17-м матче подряд набрал как минимум 25 очков и превзошел показатель легенды НБА Майкла Джордана, который в сезоне 1988-89 в 16 поединках кряду отгружал в корзину соперников 25 и более очков. С тех пор до Била никому не удавалась столь длительная результативная серия.

Абсолютным рекордсменом НБА по количеству матчей подряд с 25+ очками со старта сезона является Уилт Чемберлен – 80 поединков.

Брэдли Бил в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 34,8 очка и 5,1 подбора, но у Вашингтона всего 5 побед в 18 матчах.

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В статье: НБА Майкл Джордан Брэдли Бил
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