Одноклубник Леня превзошел достижение Майкла Джордана

Защитник Вашингтона Брэдли Бил в матче с Майами (103:100) набрал 30 очков (11 из 23 с игры, 6 из 8 с линии штрафных). Бил на старте 2020-2021 в 17-м матче подряд набрал как минимум 25 очков и превзошел показатель легенды НБА Майкла Джордана, который в сезоне 1988-89 в 16 поединках кряду отгружал в корзину соперников 25 и более очков. С тех пор до Била никому не удавалась столь длительная результативная серия.

