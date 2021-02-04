Женская сборная Украины проведет решающие матчи квалификации чемпионата Европы-2021

Женская национальная сборная Украины по баскетболу, партнером которой является компания Parimatch, проведет два решающих матча квалификации чемпионата Европы-2021. Команда Срджана Радулович в заключительных поединках отбора, которые будут проходить в рамках закрытого пузыря в пригороде Порту Матозиньюш, противостоять хозяйкам площадки сборной Португалии (4 февраля в 20:00) и команде Финляндии (6 февраля в 17:00).

Сейчас наша команда занимает второе место в группе G, имея в активе 2 победы в 4 матчах, и претендует на выход в финальную часть именно со второго места.

Команда Бельгии уже гарантировала себе место в финальной части от нашего квартета. Из девяти отборочных групп на чемпионат Европы выйдут пять лучших команд со вторых мест.

Несмотря на большое давление перед ключевыми матчами отбора, руководитель национальной команды Срджан Радулович уверен в силах своих подопечных.

"Настроение хорошее, девушки стараются. Мы изменили состав и теперь он у нас гораздо опытнее, чем был в прошлый раз. Я доволен тем, как команда работает. Всегда есть давление и всегда ответственность. У нас нет возможности расслабляться, мы должны побеждать. Если сможем выиграть с большой разницей - будет очень хорошо".

Как всегда, в составе сборной Украины ее капитан и лидер Алина Ягупова. Действующая обладательница титула MVP Евролиги - сильнейшего женского клубного турнира Европы - присоединилась к команде в Португалии. Ягупова с 28.8 очками в среднем за игру является не только самой результативной в украинской сборной, но и лучшей по набранным очкам в рамках всего квалификационного турнира. Секрет главной звезды женского украинского баскетбола - постоянная работа над собой и прогресс:

"Когда постоянно тренируешься и играешь на самом высоком уровне и продолжаешь это делать, то будешь повышать свой профессионализм и баскетбольное мастерство. Благодаря этому я и играю на высоком уровне. Я никогда не думаю о личном результате, а всегда работаю и выкладываюсь на 100%, поэтому, наверное, этот результат и есть".

По сравнению с предыдущим игровым окном состав сборной Украины стал более опытным. Присоединились к команде представительницы «Киев-Баскет» Кристина Филевич и Мириам Уро-Ниле, защитница БК «Ровно» Виктория Шматова, а также Ольга Дубровина и Оксана Молдавии из «Прометея».

Также поможет сборной Украины представительница швейцарского «Винтертура» Ольга Яцковець, которая проводит мощный сезон и является одной из лучших в лиге. Яцковець с хорошим настроением вернулась в ряды национальной команды:

"Я всегда радуюсь, когда еду в сборную, ведь для меня это, как возвращение домой. Мне было очень жаль, что я не смогла помочь команде во время предыдущего игрового окна. Я болела за девушек, но сейчас я с восторгом поехала в сборную и настроена на работу".

Евробаскет-2021. Квалификация

Матозинюш, Португалия

Группа G

4 февраля

20:00 Португалия - Украина

6 февраля

17:00 Финляндия - Украина

Предварительные результаты сборной Украины:

14 ноября 2019

Шарлеруа, Бельгия

Бельгия - Украина 83:66

17 ноября 2019

Киев, Украина

Украина - Португалия 72:60

12 ноября 2020

Одивелаш, Португалия

Украина - Финляндия 84:66

14 ноября 2020

Одивелаш, Португалия

Украина - Бельгия 65:87