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Женская сборная Украины уничтожила Португалию в квалификации Чемпионата Европы-2021
Наши спортсменки контролировали игру на протяжении всего матча
Женская национальная сборная Украины победила в Португалии хозяек в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года.
На старте поединка наши девушки несколько минут адаптировались к игре, первые атаки не удалось довести до попадания. Но потом украинки смогли выйти вперед и увеличить преимущество.
С началом второй 10-минутки хозяева добавили агрессии в защите, сведя на нет все старания украинок в атаке.
В третьей четверти сборная Украины наконец изменила качество игры и сумела перехватить преимущество под щитами.
Вынужденная техническая пауза в начале заключительной четверти не сбила атакующий пыл украинок и общее преимущество Украины возрастало до 32-х очков.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021
Квалификация. Группа G. 5-й тур
4 февраля
Португалия - Украина - 58:87 (16:21, 12:12, 17:30, 13:24)
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