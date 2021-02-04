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Женская сборная Украины уничтожила Португалию в квалификации Чемпионата Европы-2021

Баскетбол
(1 голосов)

Наши спортсменки контролировали игру на протяжении всего матча

Женская сборная Украины уничтожила Португалию в квалификации Чемпионата Европы-2021
Новина українською

Женская национальная сборная Украины победила в Португалии хозяек в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года.

На старте поединка наши девушки несколько минут адаптировались к игре, первые атаки не удалось довести до попадания. Но потом украинки смогли выйти вперед и увеличить преимущество.

С началом второй 10-минутки хозяева добавили агрессии в защите, сведя на нет все старания украинок в атаке.

В третьей четверти сборная Украины наконец изменила качество игры и сумела перехватить преимущество под щитами.

Вынужденная техническая пауза в начале заключительной четверти не сбила атакующий пыл украинок и общее преимущество Украины возрастало до 32-х очков.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021
Квалификация. Группа G. 5-й тур

4 февраля
Португалия - Украина - 58:87 (16:21, 12:12, 17:30, 13:24)

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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Комментарии (1)
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Referee-12 (Новая Прага)
04.02.2021 в 23:32
Умнички!
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