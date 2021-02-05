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НБА. Юта на выезде побеждает Атланту, Лейкерс дома переигрывают Денвер

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Юта на выезде побеждает Атланту, Лейкерс дома переигрывают Денвер
UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" - "Юта"

91 - 112 (16-20; 21-25; 26-35; 28-32)

"Даллас" - "Голден-Стейт"

116 - 147 (34-36; 42-38; 20-36; 20-37)

"Филадельфия" - "Портленд"

105 - 121 (28-28; 29-29; 19-40; 29-24)

"Мемфис" - "Хьюстон"

103 - 115 (27-27; 20-33; 23-27; 33-28)

"Лейкерс" - "Денвер"

114 - 93 (27-30; 19-28; 37-17; 31-18)

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В статье: НБА
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