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НБА. Юта на выезде побеждает Атланту, Лейкерс дома переигрывают Денвер
Результаты тура НБА
В ночь с 4 на 5 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" - "Юта"
91 - 112 (16-20; 21-25; 26-35; 28-32)
"Даллас" - "Голден-Стейт"
116 - 147 (34-36; 42-38; 20-36; 20-37)
"Филадельфия" - "Портленд"
105 - 121 (28-28; 29-29; 19-40; 29-24)
"Мемфис" - "Хьюстон"
103 - 115 (27-27; 20-33; 23-27; 33-28)
"Лейкерс" - "Денвер"
114 - 93 (27-30; 19-28; 37-17; 31-18)
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