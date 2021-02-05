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Химик вырвал победу у Киев-Баскета на последних секундах матча

Баскетбол
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Хозяева вовремя сумели прибавить

Химик вырвал победу у Киев-Баскета на последних секундах матча
Новина українською

Химик в домашней игре принимал столичный Киев-Баскет.

Хозяева лучше провели первую половину матча, благодаря качественной защите и очередном мощном выступления американского тандема Нельсон - Салливан в нападении.

На старте третьей десятиминутки хозяева пропустили рывок 14:4. Впоследствии Химику удалось отбиться от дальнейших атак киевлян и выровнять игру. Команды провели равную четвертую четверть и входили в заключительные две минуты при равном счете и все же сильнее оказались хозяева.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

5 февраля. Киев, СК Венето

Химик - Киев-Баскет 68:66 (16:11, 21:19, 16:23, 15:13)

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В статье: БК Киев-Баскет БК Химик (Южный)
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Источник:
ФБУ

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