Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харьковские Соколы с разницей в 22 очка уступили Тернополю
Хозяева не смогли ничего противопоставить сопернику
Харьковские Соколы проиграли дома Тернополю в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 81:103.
Гости с начала встречи задавали тон игры, заставляя Соколов догонять. Хозяева пытались слишком далеко не отпускать гостей, хотя это и было трудновато делать.
В итоге Тернополь выиграл две стартовые четверти с общим преимуществом в 9 очков.
Большую часть третьей четверти Соколы на уровне боролись с соперником, и все же тот перед решающей 10-минуткой еще на 3 балла увеличил разрыв.
В заключительной части поединка хозяева были уже заметно истощенными, а Тернополь не сбавлял обороты. Поэтому Соколы потерпели первое поражение во главе с литовским специалистом Ренатасом Курилионокасом.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
5 февраля
Харьковские Соколы - Тернополь - 81:103 (18:21, 20:26, 20:23, 23:33)
Популярное сейчас
- Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
- Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе
- Дарио Срна после Десны дал последний шанс Вакуле - в Мариуполе - источник
- Дюрант установил рекорд в НБА
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО