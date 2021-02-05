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Харьковские Соколы с разницей в 22 очка уступили Тернополю

Баскетбол
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Хозяева не смогли ничего противопоставить сопернику

Харьковские Соколы с разницей в 22 очка уступили Тернополю
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Харьковские Соколы проиграли дома Тернополю в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 81:103.

Гости с начала встречи задавали тон игры, заставляя Соколов догонять. Хозяева пытались слишком далеко не отпускать гостей, хотя это и было трудновато делать.

В итоге Тернополь выиграл две стартовые четверти с общим преимуществом в 9 очков.

Большую часть третьей четверти Соколы на уровне боролись с соперником, и все же тот перед решающей 10-минуткой еще на 3 балла увеличил разрыв.

В заключительной части поединка хозяева были уже заметно истощенными, а Тернополь не сбавлял обороты. Поэтому Соколы потерпели первое поражение во главе с литовским специалистом Ренатасом Курилионокасом.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

5 февраля
Харьковские Соколы - Тернополь - 81:103 (18:21, 20:26, 20:23, 23:33)

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В статье: БК Харьковские Соколы БК Тернополь
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