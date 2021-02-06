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НБА. Индиана минимально уступает Нью-Орлеану, Бостон на выезде побеждает Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Индиана минимально уступает Нью-Орлеану, Бостон на выезде побеждает Клипперс
UA-Футбол
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В ночь с 5 на 6 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Нью-Орлеан"

113 - 114 (30-27; 18-30; 27-29; 38-28)

"Орландо" - "Чикаго"

123 - 119 (33-31; 33-25; 26-25; 31-38)

"Бруклин" - "Торонто"

117 - 123 (23-34; 40-33; 27-25; 27-31)

"Кливленд" - "Милуоки"

105 - 123 (33-26; 30-24; 26-34; 16-29)

"Майами" - "Вашингтон"

122 - 95 (40-27; 31-16; 35-27; 16-25)

"Оклахома-Сити" - "Миннесота"

103 - 106 (23-25; 32-26; 21-34; 27-21)

"Шарлотт" - "Юта"

121 - 138 (32-30; 22-39; 36-37; 31-32)

"Финикс" - "Детройт"

109 - 92 (27-24; 30-20; 30-24; 22-24)

"Клипперс" - "Бостон"

115 - 119 (33-21; 29-30; 20-38; 33-30)

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В статье: НБА
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