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НБА. Алексей Лень провел лучший матч в сезоне
Хотя команда и проиграла
Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень провел лучший матч в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
Наш спортсмен в матче против "Майами Хит" суммарно набрал 18 очков (семь двухочковых и четыре штрафных броска). Также в его активе 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 5 блокшотов.
После 19 туров "Вашингтон" находится на 14 месте из 14 зачетными пунктами.
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