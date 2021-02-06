НБА. Алексей Лень провел лучший матч в сезоне

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень провел лучший матч в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

Наш спортсмен в матче против "Майами Хит" суммарно набрал 18 очков (семь двухочковых и четыре штрафных броска). Также в его активе 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 5 блокшотов.

После 19 туров "Вашингтон" находится на 14 месте из 14 зачетными пунктами.