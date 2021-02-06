Алексей Лень: Нужно играть с большей энергией и жесткостью

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень прокомментировал поражение своей команды в игре против "Майами Хит". Его слова цитирует basket.com.ua:

"Сегодня мы выглядели блекло. Сдали в защите по сравнению с первым матчем против "Майами". Это отразилось на результате. Нужно играть с большей энергией и жесткостью. Нужно отдать должное "Майами". Они применяли сдваивания на Брэдли Биле. Заставляли его расставаться с мячом, стоит похвалить их за это.

Трудно, когда лучший игрок команды испытывает проблемы с набором очков. Нам нужно было работать лучше и использовать слабые стороны соперника, когда Билл был без мяча, создавать возможности для легкого набора очков.

Проиграли первую половину с разницей -28 очков. Мы настраивались сократить отставание до 10-15 очков. Пытались 3-4 минуты не смотреть на счет, просто показывать свой баскетбол, набирать очки и играть жестко. Не получилось. Нужно стараться стабильно играть в защите на длинных отрезках. 35 минут, 40 минут, постепенно становиться лучше.

Баланс 2-2 в последних матчах не такой уж плохой. Некоторые игроки набирают форму. Выступили довольно неплохо.

Я присоединился к команде несколько недель назад. Благодарен за эту возможность. Каждый день усердно работаю. Чувствую себя довольно комфортно в каждой игре.

Стараюсь помогать Уэстбруку и Билу, которым нужно создавать свободное пространство. При этом готов завершить атаки из-под кольца. Работа с тренерами Эткинсом и Районом облегчает адаптацию.

Чувство - будто вернулся во времена выступления за "Мэриленд". Иногда дополнительно с ними работаем, так что это облегчает процесс. На площадке я сфокусирован на победу. Пытаюсь сделать все для победы. Это мой менталитет: усердно работать и стараться победить" - сказал он.