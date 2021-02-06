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Женская сборная Украины побеждает Финляндию в последнем матче группового этапа отбора к Евро
Все решат наши соперники
Женская сборная Украины по баскетболу в последнем матче группового этапа отбора на Евро 2021 победила команду Финляндии.
Наши девушки на протяжении всей игры контролировали ход матча и уверенно одолели соперниц со счетом 91-75.
Таким образом, после шести сыгранных матчей украинская команда набрала 10 зачетных пунктов и заняла 2 место в группе.
Для того, чтобы Украина смогла попасть в список шести лучших команд, занявших вторые места в своих группах нужна:
Группа A. Победа Болгарии с любой разницей или победа Греции не более чем в 7 очков.
Группа I. Победа Германии не более чем в 16 очков или Латвии не более чем в 11 очков.
Группа B. Победа Израиля над Черногорией.
Группа H. Победа Словакии над Нидерландами, но с разницей только в 1, 2 или 3 очка.
Все эти матчи состоятся сегодня, но несколько позже по времени.
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