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Женская сборная Украины побеждает Финляндию в последнем матче группового этапа отбора к Евро

Баскетбол
(2 голосов)

Все решат наши соперники

Женская сборная Украины побеждает Финляндию в последнем матче группового этапа отбора к Евро
UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу в последнем матче группового этапа отбора на Евро 2021 победила команду Финляндии.

Наши девушки на протяжении всей игры контролировали ход матча и уверенно одолели соперниц со счетом 91-75.

Таким образом, после шести сыгранных матчей украинская команда набрала 10 зачетных пунктов и заняла 2 место в группе.

Для того, чтобы Украина смогла попасть в список шести лучших команд, занявших вторые места в своих группах нужна:

Группа A. Победа Болгарии с любой разницей или победа Греции не более чем в 7 очков.

Группа I. Победа Германии не более чем в 16 очков или Латвии не более чем в 11 очков.

Группа B. Победа Израиля над Черногорией.

Группа H. Победа Словакии над Нидерландами, но с разницей только в 1, 2 или 3 очка.

Все эти матчи состоятся сегодня, но несколько позже по времени.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021
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