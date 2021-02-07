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НБА. Детройт уступает Лейкерс, Михайлюк набирает очки

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Детройт уступает Лейкерс, Михайлюк набирает очки
UA-Футбол
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В ночь с 6 на 7 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Сакраменто" - "Денвер"

119 - 114 (26-25; 27-27; 34-29; 32-33)

"Орландо" - "Чикаго"

92 - 118 (31-31; 12-30; 21-34; 28-23)

"Атланта" - "Торонто"

132 - 121 (28-34; 38-29; 35-31; 31-27)

"Кливленд" - "Милуоки"

99 - 124 (22-25; 32-34; 33-35; 22-30)

"Оклахома-Сити" - "Миннесота"

120 - 118 (43-24; 40-38; 13-32; 24-24)

"Филадельфия" - "Бруклин"

124 - 108 (34-29; 25-27; 43-30; 22-22)

"Хьюстон" - "Сан-Антонио"

106 - 111 (23-29; 24-22; 30-33; 29-27)

"Даллас" - "Голден-Стейт"

134 - 132 (35-31; 37-33; 34-37; 28-31)

"Нью-Орлеан" - "Мемфис"

118 - 109 (31-33; 29-28; 30-30; 28-18)

"Лейкерс" - "Детройт"

135 - 129 после ОТ (27-29; 36-25; 25-24; 18-28; 29-23)

Святослав Михайлюк провел 39 минут в матче. Это лучший показатель по количеству игрового времени в сезоне. Украинец набрал 11 очков + 6 подборов + 3 передачи, реализовав 44,4% бросков с игры, 37,5% - трехочковых. Показатель полезности составил -1. Украинец стал 5-м по результативности в составе своей команды и вторым - среди игроков, вышедших со скамейки запасных.

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В статье: НБА
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