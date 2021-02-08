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НБА: Клипперс проиграли Сакраменто, Шарлотт разбил Вашингтон

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс проиграли Сакраменто, Шарлотт разбил Вашингтон
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Индиана – Юта 95:103 (20:25, 27:22, 21:28, 27:28)

Нью-Йорк – Майами 103:109 (23:25, 36:35, 18:22, 26:27)

Шарлотт – Вашингтон 119:97 (34:31, 35:21, 33:21, 17:24)

Алексей Лень за 8 минут набрал 2 очка (1 из 3 с игры) с показателем полезности «-13».

Финикс – Бостон 100:91 (27:19, 25:30, 24:19, 24:23)

Клипперс – Сакраменто 110:113 (24:22, 27:32, 29:25, 30:34)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Вашингтон Уизардз
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