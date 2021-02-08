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Эффектный аллей-уп от Бостона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов дня в регулярном чемпионате.
Первое место заняла комбинация Бостона с передачей Джейсона Тэйтума и данком одной рукой от Даниэля Тайса.
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