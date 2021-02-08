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Лень впервые попал в стартовую пятерку Вашингтона
Но провел неудачный матч
Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Шарлотт (99:119) впервые вышел в стартовой пятерке Уизардс, однако отыграл всего 8 минут.
Украинский бигмен набрал 2 очка (1 из 3 с игры), собрал 1 подбор, отдал 1 результативную передачу и поставил 1 блок-шот. Показатель полезности Леня составил «-13».
После подписания контракта с Вашингтоном Лень отыграл 9 матчей. В среднем за игру Алексей приносит своей новой команде по 6,9 очка, 3,9 подбора и 1,7 передачи.
Вашингтон с показателем 5-15 на Востоке занимает 14-е место, опережая только Детройт Святослава Михайлюка.
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