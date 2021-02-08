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Тренера Говерлы дисквалифицировали на шесть месяцев
После матча он нецензурно высказался в адрес судьи
Тренер Говерлы из Высшей лиги чемпионата Украины Павел Пискарев отстранен от любой баскетбольной деятельности на территории Украины на срок в шесть месяцев. Такое решение приняла Комиссия по правовым отношениям ФБУ, которая рассматривала дело о нарушении тренером Говерлы Кодекса этики и честной игры.
Напомним, что после поединка Говерла - Львовская Политехника 16 января Павел Пискарев опубликовал в сети Instagram нецензурные оскорбления в адрес арбитра матча Алины Томин.
Поэтому кроме отстранения Пискарев должен уплатить в пользу ФБУ денежный взнос в размере 5 000 гривен, и опубликовать на странице в Instagram извинения.
Также Директорат чемпионата Украины ФБУ дисквалифицировал Павла Пискарева на 2 матча и обязал оплатить 2 000 гривен денежного взноса за неспортивное поведение во время матча Говерла - Львовская Политехника 16 января.
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