Лень набрал 13 очков в победе Вашингтона над Чикаго

Вашингтон на выезде обыграл Чикаго, а Алексей Лень, выйдя на площадку в стартовой пятерке, за 21 минуту принес Уизардс 13 очков (5 из 5 с игры, 3 из 6 с линии штрафных), собрал 7 подборов и поставил 2 блок-шота. Показатель полезности украинца составил «-8».

Лень стал третьим самым результативным игроком Вашингтона после Брэдли Била (35+7 передач) и Руи Хачимуры (19+10 подборов).

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 4,9 очка и 2,9 подбора.

Чикаго – Вашингтон 101:105 (27:24, 21:34, 30:25, 23:22)