  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы подписали американца с опытом игры в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы подписали американца с опытом игры в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Статусный легионер в Суперлиге

Черкасские Мавпы подписали американца с опытом игры в НБА
Новина українською

Черкасские Мавпы объявили о подписании контракта с 28-летним американским защитником Заком Лофтоном.

Лофтон в 2018 году подписал контракт с Детройтом и провел один матч в НБА, не набрав ни одного очка за 4 минуты в поединке с Бруклином.

В сезоне 2019-2020 Лофтон в составе Росток Сивулвз (второй дивизион чемпионата Германии) в среднем за игру набирал впечатляющие 27,7 очка при 43% реализации трехочковых.

Дебютировать в чемпионате Украины Зак Лофтон может 10 февраля в матче с Будивельником.

Черкасские Мавпы с показателем 5-14 занимают предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...