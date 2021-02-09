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Черкасские Мавпы подписали американца с опытом игры в НБА
Статусный легионер в Суперлиге
Черкасские Мавпы объявили о подписании контракта с 28-летним американским защитником Заком Лофтоном.
Лофтон в 2018 году подписал контракт с Детройтом и провел один матч в НБА, не набрав ни одного очка за 4 минуты в поединке с Бруклином.
В сезоне 2019-2020 Лофтон в составе Росток Сивулвз (второй дивизион чемпионата Германии) в среднем за игру набирал впечатляющие 27,7 очка при 43% реализации трехочковых.
Дебютировать в чемпионате Украины Зак Лофтон может 10 февраля в матче с Будивельником.
Черкасские Мавпы с показателем 5-14 занимают предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги.
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