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Данк форварда Финикса в быстром прорыве – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил форвард Финикса Микаэль Бриджес и его данк в матче с Кливлендом.
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