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Будивельник подписал опытного американского форварда
Усиление для киевлян
Столичный Будивельник заключил контракт с 34-летним американским форвардом Давоном Джефферсоном, сообщает официальный сайт клуба.
Джефферсон сезон 2020-2021 начинал в Маккаби из Хайфы. В матчах чемпионата Израиля опытный бигмен в среднем за игру набирал по 14,3 очка и 7,5 подбора.
У Джефферсона есть опыт выступлений в элитном дивизионе сильных чемпионатов Франции, Италии и Турции. Также новичок Будивельника поиграл в Китае, России, Пуэрто-Рико, Венесуэле, ОАЭ и других странах.
Киевский Будивельник в турнирной таблице Суперлиги занимает 7-е место – 8 побед при 12 поражениях.
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