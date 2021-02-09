Будивельник подписал опытного американского форварда

Столичный Будивельник заключил контракт с 34-летним американским форвардом Давоном Джефферсоном, сообщает официальный сайт клуба.

Джефферсон сезон 2020-2021 начинал в Маккаби из Хайфы. В матчах чемпионата Израиля опытный бигмен в среднем за игру набирал по 14,3 очка и 7,5 подбора.

У Джефферсона есть опыт выступлений в элитном дивизионе сильных чемпионатов Франции, Италии и Турции. Также новичок Будивельника поиграл в Китае, России, Пуэрто-Рико, Венесуэле, ОАЭ и других странах.

Киевский Будивельник в турнирной таблице Суперлиги занимает 7-е место – 8 побед при 12 поражениях.