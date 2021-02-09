Лейкерс попытается обменять Кайла Кузму

Команда НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" рассматривает вариант с обменом Кайла Кузмы, сообщает издание Bleacher Report.

По информации источника, руководство "озёрников" считает Кузму "одной из сильных карт для обмена в ходе сезона", однако на данный момент они не получали официального предложения об обмене форварда.

Ранее сообщалось, что Кузма попросил более высокую зарплату у "Лос-Анджелес Лейкерс" во время переговоров по новому контракту, но в итоге согласился на условия клуба. В итоге руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" договорилось с Кайлом о продлении контракта на три года с зарплатой $ 40 млн. На сезон-2023/2024 действует опция игрока. Она позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.