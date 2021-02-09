  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс попытается обменять Кайла Кузму
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс попытается обменять Кайла Кузму

Баскетбол
(1 голосов)

Хотя клуб и считает его перспективным

Лейкерс попытается обменять Кайла Кузму
Новина українською

Команда НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" рассматривает вариант с обменом Кайла Кузмы, сообщает издание Bleacher Report.

По информации источника, руководство "озёрников" считает Кузму "одной из сильных карт для обмена в ходе сезона", однако на данный момент они не получали официального предложения об обмене форварда.

Ранее сообщалось, что Кузма попросил более высокую зарплату у "Лос-Анджелес Лейкерс" во время переговоров по новому контракту, но в итоге согласился на условия клуба. В итоге руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" договорилось с Кайлом о продлении контракта на три года с зарплатой $ 40 млн. На сезон-2023/2024 действует опция игрока. Она позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Кайл Кузьма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...