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В США назвали причину крушения самолета Брайанта
Все из-за облаков, которые и дезориентировали игрока
Национальный совет США по безопасности на транспорте объявил, что пилот легенды НБА Коби Брайанта, который трагически погиб в результате крушения вертолёта 26 января 2020 года, был дезориентирован из-за того, что залетел в облака. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте Роберта Сумвальта.
Пролёт через облака является нарушением государственных стандартов. Пилот летел по правилам визуального полёта, поэтому ему нужно было видеть, куда он направляется. До выхода из облаков вертолёт резко накренился и врезался в холмы Южной Калифорнии, а все, кто находился на борту, погибли.
Национальный совет по безопасности на транспорте отмечал, что вертолёт был исправен, а аварию сочли несчастным случаем. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант обвинила в катастрофе пилота, а также компании, которые владели вертолётом. Вскрытие не показало наличия алкоголя или наркотиков в крови Ары Зобаяна, который находился за штурвалом вертолёта.
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