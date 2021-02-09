Карри: Хочу добиться того же, что и Том Брэди

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри заявил, что его вдохновляет пример квотербека "Тампа-Бэй Бакканирс" Тома Брэди, который в 43 года выиграл свой седьмой Супербоул.

"В следующем месяце мне исполнится 33 года, чувствую себя достаточно свежим, чтобы делать на площадке то, что хочу. Если мне удастся доиграть до 40 лет и при этом оставаться эффективным, я считаю, это будет победой в моей баскетбольной карьере. Хочу добраться до точки, до которой добрался Том Брэди. Главная задача – сохранить тело в таком состоянии, чтобы можно было играть на своих условиях", – приводит слова Карри NBC Sports.

Напомним, "Тампа" на своём поле обыграла "Канзас-Сити Чифс" (31:9), став победителем 55-го Супербоула. Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе "Нью-Инглэнд Пэтриотс", за который выступал 19 лет.