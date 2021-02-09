Защитника Миннесоты приговорили к 120 дням заключения

Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Малик Бизли был приговорён к 120 дням заключения в исправительном учреждении округа Хеннепин (штат Миннесота, США), пишет инсайдер Шэмс Чарания.

Игроку предоставлена возможность заменить заключение на исправительные работы или домашний арест. Баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021.

При успешном прохождении испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.

24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 60 млн. В декабре 2020 года игрок признал себя виновным в угрозе насилия, прокурор снял обвинение в хранении наркотиков.