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Защитника Миннесоты приговорили к 120 дням заключения
Также игроку могут назначить исправительные работы
Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Малик Бизли был приговорён к 120 дням заключения в исправительном учреждении округа Хеннепин (штат Миннесота, США), пишет инсайдер Шэмс Чарания.
Игроку предоставлена возможность заменить заключение на исправительные работы или домашний арест. Баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021.
При успешном прохождении испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.
24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 60 млн. В декабре 2020 года игрок признал себя виновным в угрозе насилия, прокурор снял обвинение в хранении наркотиков.
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