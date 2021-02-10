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НБА: Детройт без Михайлюка обыграл Бруклин, успехи Филадельфии и Юты

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Детройт без Михайлюка обыграл Бруклин, успехи Филадельфии и Юты
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Детройт – Бруклин 122:111 (38:26, 25:28, 31:32, 28:25)

Нью-Орлеан – Хьюстон 130:101 (30:25, 33:25, 29:31, 38:20)

Майами – Нью-Йорк 98:96 (27:25, 30:30, 19:27, 22:14)

Сан-Антонио – Голден Стэйт 91:114 (26:28, 24:22, 20:36, 21:28)

Юта – Бостон 122:108 (24:27, 24:20, 42:32, 32:29)

Сакраменто – Филадельфия 111:119 (32:42, 39:24, 20:21, 20:32)

Портленд – Орландо 106:97 (31:19, 19:24, 34:30, 22:24)

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В статье: НБА Детройт Пистонс Бруклин Нетс
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