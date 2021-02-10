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Цирковой бросок Карри спиной к кольцу – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов дня.
Первое место занял звездный плеймейкер Голден Стэйта Стефен Карри и его сумасшедшее попадание в проходе спиной к кольцу.
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