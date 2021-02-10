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Будивельник уверенно обыграл Черкасские Мавпы
Хозяева встречи ещё на старте матча завладели преимуществом
В среду, 10 февраля киевский Будивельник принимал Черкасских Мавп.
Хозяева уверенно выиграли первую половину матча, продемонстрировали отличную игру в нападении и сумели удержать солидный отрыв перед второй частью матча.
Команда Максима Михельсона нашла свою игру в третьей четверти. Мавпы добавили в защите и почувствовали уверенность в нападении, набрав 28 очков за четверть и сократив отставание перед заключительным отрезком матча до 6 очков.
В конце матча черкасцы уже не отпускали хозяев и давили на Будивельник пытаясь зацепляться в клатчи. Но сами Мавпы своими потерями перечеркнули претензии на камбэк. Ошибки гостей в концовке матча позволили Будивельнику вернуть преимущество и выиграть матч со счетом 88:80.
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Киев, ПС Венето
Будивельник - Черкасские Мавпы 88:80 (28:18, 23:15, 16:28, 21:19)
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