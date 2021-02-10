Будивельник уверенно обыграл Черкасские Мавпы

В среду, 10 февраля киевский Будивельник принимал Черкасских Мавп.

Хозяева уверенно выиграли первую половину матча, продемонстрировали отличную игру в нападении и сумели удержать солидный отрыв перед второй частью матча.

Команда Максима Михельсона нашла свою игру в третьей четверти. Мавпы добавили в защите и почувствовали уверенность в нападении, набрав 28 очков за четверть и сократив отставание перед заключительным отрезком матча до 6 очков.

В конце матча черкасцы уже не отпускали хозяев и давили на Будивельник пытаясь зацепляться в клатчи. Но сами Мавпы своими потерями перечеркнули претензии на камбэк. Ошибки гостей в концовке матча позволили Будивельнику вернуть преимущество и выиграть матч со счетом 88:80.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Будивельник - Черкасские Мавпы 88:80 (28:18, 23:15, 16:28, 21:19)