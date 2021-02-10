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Киев-Баскет вырвал победу у Днепра в заключительной четверти
Команды показали хорошую игру
В заключительном матче игрового дня 10 февраля Киев-Баскет играл против Днепра в центральном противостоянии лидеров сезона Суперлиги Париматч.
Команды в первой половине сделали акцент на мощные рывки. В Днепра хорошо работало быстрое нападение.
Игра была близка и в третьей четверти, а решающим оказался заключительный 10-минутный отрезок. Киев-Баскет провел лучшую часть матча именно в концовке, а Днепр в то же время позволил сопернику полностью убрать игру под контроль.
Гости не справлялись ни в защите, ни в нападении в решающей четвертой четверти и потерпели второе в сезоне поражение от Киев-Баскета.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
10 февраля. ПС Венето, Киев
Киев-Баскет - Днепр 86:73 (14:22, 25:14, 21:23, 26:14)
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