Киев-Баскет вырвал победу у Днепра в заключительной четверти

В заключительном матче игрового дня 10 февраля Киев-Баскет играл против Днепра в центральном противостоянии лидеров сезона Суперлиги Париматч.

Команды в первой половине сделали акцент на мощные рывки. В Днепра хорошо работало быстрое нападение.

Игра была близка и в третьей четверти, а решающим оказался заключительный 10-минутный отрезок. Киев-Баскет провел лучшую часть матча именно в концовке, а Днепр в то же время позволил сопернику полностью убрать игру под контроль.

Гости не справлялись ни в защите, ни в нападении в решающей четвертой четверти и потерпели второе в сезоне поражение от Киев-Баскета.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

10 февраля. ПС Венето, Киев

Киев-Баскет - Днепр 86:73 (14:22, 25:14, 21:23, 26:14)