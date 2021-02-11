  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень набрал 11 очков в поражении от Торонто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень набрал 11 очков в поражении от Торонто

Баскетбол
(1 голосов)

Первая встреча украинца с бывшей командой

Лень набрал 11 очков в поражении от Торонто
Новина українською

Алексей Лень в домашнем матче против Торонто вновь вышел в стартовой пятерке. Центровой Вашингтона получил от тренерского штаба 21 минуту, за которую набрал 11 очков (5 из 6 с игры, 1 из 1 трехочковых) и собрал 5 подборов. Лень стал единственным игроком Уизардс с положительным показателем полезности («+2»).

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 5,4 очка и 3,1 подбора. В четырех из пяти последних поединках украинец достигал отметки в 10 и более очков.

Вашингтон с показателем 6-16 на Востоке опережает только Детройт. От зоны плей-офф команда Алексея Леня отстает на 4 победы.

Вашингтон – Торонто 115:137 (28:40, 33:34, 32:29, 22:34)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...