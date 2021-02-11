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Лень набрал 11 очков в поражении от Торонто
Первая встреча украинца с бывшей командой
Алексей Лень в домашнем матче против Торонто вновь вышел в стартовой пятерке. Центровой Вашингтона получил от тренерского штаба 21 минуту, за которую набрал 11 очков (5 из 6 с игры, 1 из 1 трехочковых) и собрал 5 подборов. Лень стал единственным игроком Уизардс с положительным показателем полезности («+2»).
Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 5,4 очка и 3,1 подбора. В четырех из пяти последних поединках украинец достигал отметки в 10 и более очков.
Вашингтон с показателем 6-16 на Востоке опережает только Детройт. От зоны плей-офф команда Алексея Леня отстает на 4 победы.
Вашингтон – Торонто 115:137 (28:40, 33:34, 32:29, 22:34)
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